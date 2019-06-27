تشكل ظاهرة إنتاج وتعاطي المخدرات مشكلة عالمية فلا يكاد يخلو مجتمع من آثارها بطريقة مباشرة أو غير المباشرة ووفقًا لبعض الدراسات فإن الخسائر في الأرواح بسبب المخدرات سنويًا تتجاوز ما خلفته الحربان العالميتان من ضحايا إذ تشير إحصائات أممية إلى أن المخدرات تودي بحياة أكثر من نصف مليون شخص سنويًا، حسب التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية.



وأضاف التقرير المصور، أن المخدرات تعرف بأنها مواد تؤثر على العقل والجسد البشري بشكل سلبي تجعله فى حالة من اللاوعي وعدم الإدراك، وعندما تذهب آثارها تذهب أعراض لا تظهر إلا بالتعاطي مرة أخرى.



وأوضح التقرير أن المخدرات تقسم إلى نوعين ألأول مصدره طبيعي كالحشيش والتبغ والأفيون والقنب، والثاني غير طبيعي والذي يتم إنتاجه بشكل مصنع من النباتات كالهيروين والكوكايين.



وأشار التقرير إلى أنه مما يزيد من خطر المشكلة تزايد عدد المدمنين كل عام مع تعدد أنواع المخدرات، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية إلى وقوع أكثر من مليار إنسان فى تعاطي المخدرات وإدمانها، ويمثل الشباب النسبة الغالبة من ضحايا تعاطي المخدرات.



تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع لعام 2019، تحت شعار "الصحة من أجل العدالة.. العدالة من أجل الصحة".



وتهدف الأمم المتحدة من الاحتفال العالمي إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع، وتعزيز العمل الدولي لإيجاد مجتمع عالمي خال من المخدرات.