اليابان تدعو رئيس الصين لزيارتها رسميا في 2020

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دعا رئيس وزراء اليابان شينزو آبي اليوم الخميس الرئيس الصيني شي جين بينج ليعود إلى اليابان مرة أخرى في زيارة رسمية العام المقبل.

وجاءت الدعوة خلال محادثات آبي وشي في مدينة أوساكا قبل قمة مجموعة العشرين.

ويعتبر قبول شي إشارة أخرى على حدث تحسن في العلاقات المتوترة في الغالب بين الدولتين الأسيويتين.

وأبلغ الرئيس شي آبي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا التي تستمر يومين وتبدأ غدا الجمعة: "إنها فكرة جيدة بالنسبة لي أن أقوم برحلة إلى اليابان الربيع المقبل".

وهذه هي أول زيارة يقوم بها شي إلى اليابان منذ توليه منصبه في 2013. ووصل أوساكا في وقت سابق من اليوم لحضور القمة.

وقال آبي للرئيس شي إن اليابان حريصة على العمل مع الصين، وهي أكبر شريك تجاري للبلاد، للارتقاء بالعلاقات بين الدولتين إلى "بعد جديد".

وناقش الرجلان أيضا مسألة نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية من بين قضايا أخرى.

توجه شي إلى بيونج يانج الأسبوع الماضي لعقد اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ليصبح أول رئيس صيني يزور الدولة المنعزلة منذ 14 عاما.

وساءت علاقات طوكيو مع بكين بعدما زار آبي ضريح ياسوكوني في العاصمة في كانون أول/ديسمبر 2013 الذي يكرم ضحايا الحرب اليابانيين البالغ عددهم 46ر2 مليون شخص من بينهم مجرموحرب مدانين.

وفي حين أن بعض اليابانيين يبجلون الضريح القائم منذ 150 عاما،فإن جارات اليابان وبصفة خاصة الصين والكوريتان تعتبره رمزا مكروها للأعمال البشعة التي ارتكبتها قوات طوكيو خلال الحرب.