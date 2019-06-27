رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: حَر ألمانيا دليل على التغير المناخي

قالت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغير المناخي، إن موجة الحر الحالية في ألمانيا تجعل التغير المناخي أمرا محسوسا بشكل مباشر جدا، "فهو أمر لا يحدث خلال 100 سنة، بل شيء نعيشه الآن بالفعل"، حسب وزيرة البيئة التشيلية، كارولينا شميت، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) اليوم الخميس في بون، حيث تختتم أعمال المؤتمر التحضيري لما يعرف بمؤتمر COP 25، المزمع في العاصمة التشيلية سانتياجو.

ورأت رئيسة المؤتمر أن مكافحة التغير المناخي ليست واجبا خاصا بالحكومات فقط، "فلابد أن يغير كل شخص من نفسه، وأعتقد أن الكثير من الناس مستعدون لذلك الآن، لأنهم يرون كيف يؤثر التغير المناخي على حياتهم، فيكفي التذكير فقط بموجات الحر الأخيرة".

وأبدت شميت تفاؤلها بأن ألمانيا ستظل تتبنى أهدافا طموحة للمناخ، وقالت: "نحن في تشيلي نعلم مدى صعوبة انتقال دولة لنظام جديد تماما لتوفير حاجتها من الطاقة".

وأعربت شميت عن امتنانها لكثير من الشباب في ألمانيا، لمشاركتهم في مظاهرات "جُمع من أجل المستقبل"، لمطالبة حكومات العالم بمواجهة التغير المناخي، "لأن ذلك يدفع الحكومات للتعامل".