غني يسعى لدور باكستاني فعال في عملية السلام الأفغانية

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حث الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الخميس، باكستان على استخدام نفوذها لإجراء مفاوضات مباشرة بين إدارته وعناصر طالبان فيما اكتسبت الجهود العالمية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسة للصراع زخما.

والتقى غني قادة باكستانيين من بينهم رئيس الوزراء عمران خان خلال زيارة نادرة لإسلام أباد لإعادة العلاقات بين الجارتين بعد سنوات من عدم الثقة والاتهامات من كلا الجانبين باستخدام المسلحين الإسلاميين كمحاربين بالإنابة.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمود قرشي للصحفيين: "لقد كان تفاعلا مثمرا مع المسؤولين الأفغان".

وذكر مسؤلون أن قائد الجيش الباكستاني ذا النفوذ قمر باجوا كان بين الوفد الأمني الذي يناقش كيف يمكن للدولتين أن تتعاونا لتحجيم حركة المسلحين الإسلاميين عبر الحدود.

وتأتي الزيارة أيضا قبل بدء جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يوم السبت المقبل.

وتعقد الولايات المتحدة وطالبان لقاءات منذ العام الماضي على أمل إيجاد حل سلمي للصراع الأفغاني.

وقال مسؤول باكستاني مطلع على اللقاءات، مشترطا عدم الكشف عن هويته: "يريد غني التأكيد على أن تجري حركة طالبان محادثات مع حكومته أيضا قبل التوصل لأي اتفاق سلام مع الأمريكيين".

يُعتقد أن باكستان تحظى بنفوذ كبير لدى عناصر طالبان أفغانستان، الذين يُزعم أن معظمهم يعيشون في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد مع عائلاتهم.

واتهمت أفغانستان مرارا إسلام آباد بتقديم الدعم لمقاتلي طالبان الذين يقاتلون الحكومة الأفغانية والقوات الدولية. وترفض باكستان هذا الاتهام.