الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي أصيب بوعكة صحية حادة وجرى نقله للمستشفى العسكري

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أعلنت الرئاسة التونسية تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي، لوعكة صحية حادة، صباح اليوم الخميس.

وأضافت، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جرى نقله للمستشفى العسكري بتونس.