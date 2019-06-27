الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي أصيب بوعكة صحية حادة وجرى نقله للمستشفى العسكري

الأكثر قراءة
رسميا.. استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب
خاص..أول تصريح لعمرو وردة بعد استبعاده من المنتخب
القبض على قاضٍ بمحكمة مستأنف أكتوبر بتهمة الرشوة
السيسي يصدر قوانين زيادة معاشات المدنيين والعسكريين وإقرار العلاوة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت الرئاسة التونسية تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي، لوعكة صحية حادة، صباح اليوم الخميس.
وأضافت، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جرى نقله للمستشفى العسكري بتونس.