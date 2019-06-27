الخميس 27 يونيو 2019 4:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

الرئاسة التونسية: الرئيس السبسي أصيب بوعكة صحية حادة وجرى نقله للمستشفى العسكري

د ب أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:12 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:12 م

أعلنت الرئاسة التونسية تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي، لوعكة صحية حادة، صباح اليوم الخميس.

وأضافت، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جرى نقله للمستشفى العسكري بتونس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك