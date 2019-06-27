الأمن اللبناني يوقف 30 سوريا لدخولهم البلاد خلسة

أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في اليومين الماضيين 30 سورياً لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسةً.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي استكمالا لمكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، مشيرة إلى توقيف 16 شخصا من الجنسية السورية من بينهم 6 أطفال أول أمس الثلاثاء في بلدة الصويري البقاعية شرق البلاد.

وأشارت إلى توقيف 14 شخصا أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة، لافتة إلى توقيف شخصين لإقدامهما على محاولة تهريبهم الى لبنان.

ووفقا للبيان، سُلم الموقوفون إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام اللبناني تقوم بترحيل أي مواطن من التابعية السورية أوقف بجرم الدخول خلسة الى لبنان، حيث يتم تسليمه إلى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه لمدة سنة في المرة الأولى، ولمدة خمس سنوات في المرة الثانية، ولمدة 10 سنوات في المرة الثالثة.