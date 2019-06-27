ترشيح خديجة العبيدي لمنصب وزير التربية في الحكومة العراقية

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دعى رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، البرلمان العراقي، إلى التصويت اليوم الخميس على المرشحة لمنصب وزارة التربية الشاغرة في الحكومة الحالية منذ تشكيلها منذ نحو 8 أشهر.

وأوضحت وثيقة حكومية بتوقيع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي مرسلة إلى البرلمان وزعت اليوم، أنه "تم ترشيح الدكتورة زاهدة عبدالله محمد العبيدي لمنصب وزارة التربية في الحكومة الحالية".

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومن بينها التصويت على مرشحة لشغل منصب وزير التربية.

وتشغل العبيدي حاليا رئاسة كلية البنات بجامعة الموصل وتحمل شهادة الدكتوراة ولديها شهادة الدكتوراة باللغة العربية، وهي من مواليد مدينة الموصل عام 1957.