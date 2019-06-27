دعوات للمبعوث الأممي إلى سوريا بعدم التركيز على لجنة إعادة صياغة الدستور

تمت دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون إلى أن يحول اهتمامه بعيدا عن محاولات تشكيل لجنة لإعادة صياغة دستور البلاد ومتابعة سبل أخرى للسلام.

جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس.

وبعد ستة أشهر من العمل كوسيط في النزاع السوري، أقر بيدرسون بأن إطلاق لجنة دستورية "هو من الماضي"، ودعا إلى تجديد الدعم الدولي ووقف إطلاق النار في أنحاء البلاد.

وضغط جوناثان كوهين القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة على بيدرسون لمتابعة طرق أخرى للتوصل إلى حل سياسي ، بما في ذلك وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد والدفع نحو التحضير للانتخابات في جميع أنحاء البلاد تراقبها الأمم المتحدة وتشمل ما يقدر بنحو 5 ملايين سوري يعيشون كلاجئين.

وقال كوهين: "لقد حان الوقت للاعتراف بأن مسيرة التقدم لم تتوقف فحسب، بل إن من المحتمل أن يظل (التقدم) بعيد المنال لبعض الوقت. لأن هذا هو المكان الذي يريده النظام له بأن يكون بعيد المنال".

وأعادت كارين بيرس السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة التأكيد على تصريحات كوهين، قائلة إن التركيز على اللجنة أمر مفهوم، لكن "الجائزة الكبرى" هي الوصول إلى انتخابات، والإفراج عن المعتقلين وإقرار وقف لإطلاق النار.