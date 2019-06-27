شركة طيران روسية تعلن تحطم طائرة ومقتل اثنين من أفراد الطاقم

أعلنت شركة طيران روسية تحطم إحدى طائراتها، اليوم الخميس، لدى هبوطها في منطقة بورياتيا شرقي سيبيريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وذكرت شركة طيران "انجارا إيرلاينز" في بيان إن طيارا وفنيا لقيا حتفهما عندما انحرفت الطائرة طراز "آن-24" عن المدرج واصطدمت بأحد المباني القريبة، ما تسبب في اندلاع حريق بها.

وقالت الشركة: "تم سريعا إجلاء جميع الركاب، البالغ عددهم 43. ولم يكن هناك ضحايا بين الركاب". ولكن تقارير إعلامية أفادت بوجود العديد من المصابين.

ووقع الحادث لدى هبوط الطائرة القادمة من العاصمة الإقليمية أولان أودي، في وجهتها على مسافة حوالي 1300 كيلومتر إلى الشمال، في بلدة نيجينجارسك، الواقعة في منطقة بورياتيا أيضا.

ويجري حاليا التحقيق في سبب تحطم الطائرة، وذكرت تقارير إعلامية أن هناك اشتباه في أن يكون عطلا بمحرك الطائرة هو السبب وراء الحادث.