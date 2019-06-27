استبعد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن تشن الولايات المتحدة حربا على إيران، كما أكد أن "صفقة القرن" الأمريكية فاشلة.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، نشرتها اليوم الخميس،: "صفقة القرن، في رأينا فاشلة قبل أن تبدأ، لأن أهم دعامة لنجاح أي مشروع يتعلق بفلسطين هو أن يشارك فيه بعض من الفلسطينيين، يقبلون بالمشروع، أو بحل الدولتين، أو ببيع القدس. فعرب الخليج لا يستطيعون أن يبيعوا من حصة الفلسطينيين".

ورأى أن الهدف الأساسي من مؤتمر البحرين "ليس صفقة القرن، وإنما إظهار التطبيع العربي مع إسرائيل على السطح".

واستبعد أن تشن الولايات المتحدة حربا على إيران "لاعتبارات كثيرة أهمها: أولا، إيران دولة قوية، تملك قدرات دفاعية مهمة ... وثانيا، (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أعلن مرارا أن وجوده في الخليج هو من أجل المال، والمال لا يمكن أن يحصل عليه إلا ببقاء التهديد، وكلما خاف السعوديون وغيرهم من الخليجيين، دفعوا أكثر".

وحول تقييم الحزب للاجتماع الأمني الأمريكي الروسي الإسرائيلي الذي انعقد مؤخرا في إسرائيل، قال :"لقد عول الإسرائيليون كثيرا على هذا المؤتمر ... لكن الفشل الذريع كان واضحا منذ بداية الاجتماع من خلال الكلمات التي ألقيت، فالمندوب الروسي تحدث علنا عن أن أمن اسرائيل حق طبيعي ولكن العلاقة مع إيران مستمرة بالنسبة إلى روسيا ودورها في سورية مشروع ... نستطيع القول إن الاجتماع كان فاشلا بامتياز منذ لحظة البداية".

وعلق على التلويح الأمريكي بعقوبات إضافية على حزب الله بالقول: "لو كانت العقوبات الأمريكية مؤثرة بالقدر الذي كانوا يتوقعونه، لما لجأوا إلى محاولة تشويه الصورة واتهام حزب الله بالإتجار بالمخدرات ... والخلاصة هي أن حزب الله حركة مقاومة، فكما نقاوم عسكريا نقاوم العقوبات والدعايات وكل أشكال المواجهة بالطرق التي نراها مناسبة".