دراسة: ارتفاع معدلات الوفاة بين أبناء مهاجري شمال إفريقيا إلى فرنسا

أظهرت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن معدلات الوفيات بين الرجال المهاجرين من الجيل الثاني المنحدرين من شمال أفريقيا في فرنسا مرتفعة بشكل غير متناسب.

وأفادت الدراسة التي نشرت في دورية "الأبحاث الديموجرافية" بأن الذكور الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 64 عاما، المولودين في فرنسا لأبوين من شمال افريقيا، كانوا أكثر عرضة للوفاة بواقع 7ر1 مرة من نظرائهم في نفس الفئة العمرية المولودين لأبوين ولدوا في فرنسا.

وعلى النقيض، فإن الأطفال الذي ولدوا لمهاجرين من جنوب أوروبا –وهي المصدر الرئيسي الآخر للمهاجرين من الجيل الثاني في فرنسا- كان معدل وفاتهم أقل من هؤلاء الذين ولدوا لأبوين ولدوا في فرنسا.

أما النساء من اصول شمال أفريقية ، فكان معدل وفاتهن مماثل لهؤلاء اللائي ولدن لأبوين ولدوا في فرنسا، بحسب النتائج التي نشرها "المعهد الفرنسي للدراسات الديموجرافية" وجامعة ستوكهولم.

وقال الباحثون إن فرنسا بها أكبر تعداد سكاني للمهاجرين من الجيل الثاني من أي دولة كبيرة بالاتحاد الأوروبي

ونحو ثلثهم ترجع أصولهم إلى الجزائر والمغرب وتونس التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة في شمال أفريقيا. وهناك ثلث آخر ترجع أصوله إلى جنوب أوروبا في حين أن المتبقين جاءوا من مجموعة واسعة من الدول عبر العالم.