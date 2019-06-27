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الصين تؤكد ضرورة الالتزام بحل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام

أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:58 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 3:58 م

أكدت الصين اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بالاتجاه العام للحل القائم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "الأرض مقابل السلام".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم الخميس تعليقا على اختتام ورشة البحرين الاقتصادية التي ترعاها الولايات المتحدة لعرض رؤيتها الاقتصادية لخطة السلام لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال شوانغ "نأمل أن يستمر المجتمع الدولي في الالتزام بالاتجاه العام لخطة الدولتين، وأن يلتزم بتوافق الآراء الدولي والمباديء التوجيهية مثل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "الأرض مقابل السلام".
وأضاف شوانغ "نأمل أيضا أن يولي المجتمع الدولي أهمية للاستماع إلى الأطراف الرئيسية، خاصة الجانب الفلسطيني، وإلى الآراء والمقترحات الرامية إلى تعزيز حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر".

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