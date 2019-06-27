كشف التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الأربعاء، عن أنه ما يقرب من 188 مليون شخص حول العالم يتعاطون مخدرات القنب أو الحشيش، وهو المخدر الأكثر استخداما في العالم، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفاد التقرير بأن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالعام 2016، ليبلغ 25%، مع ارتفاع نسبة إنتاجه في كولومبيا.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات استخدام المخدرات وبحاجة لعلاج، بعد أن أجرى استطلاعات في الهند ونيجيريا، وهما دولتان ذات كثافة سكانية مرتفعة، بحسب ما ذكره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات.

كما قدر المكتب حوالي 35 مليون شخص عانوا من استخدام المخدرات في 2017، أي بزيادة 4,5 مليون شخص عن التقديرات في الأعوام السابقة، وأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون للعلاج يتجاوزن الإحصائيات المتوفرة.

وقدرت أعداد مستخدمي مشتقات الأفيون حول العالم في عام 2017 إلى 53,4 مليون شخص، بزيادة 56% عن تقديرات عام 2016 بعد الاستطلاعات في الهند ونيجيريا، فيما لا يزال الفينتانيل والمواد المخدرة الشبيهة تمثل المشكلة الرئيسية في أميركا الشمالية، في الوقت الذي يضرب فيه مخدر الترامادول غرب ووسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن المضبوطات العالمية من مشتقات الأفيون الصناعية ارتفعت من 10 كيلوغرامات في عام 2010، إلى قرابة 9 أطنان في 2013، لتسجل رقما قياسيا يبلغ 125 طن في 2017.

ووصلت أزمة الأفيون في أميركا الشمالية لمستويات جديدة عام 2017 إلى أكثر من 47 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب جرعات زائدة، فيما وصل الإنتاج العالمي للكوكايين في عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقارنة بالعام 2016، ليبلغ نسبته 25%، مع ارتفاع نسبة إنتاجه في كولومبيا.