البرلمان العراقي يصوت بعدم منح الثقة للمرشحة لمنصب وزير التربية

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صوَّت البرلمان العراقي في جلسة عقدت اليوم الخميس بعدم التصويت بمنح الثقة للمرشحة لشغل منصب وزير التربية الشاغر، الدكتورة زاهدة العبيدي.

وكان رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، قد دعا البرلمان العراقي إلى التصويت اليوم على المرشحة لمنصب الوزارة الشاغرة في الحكومة الحالية منذ تشكيلها منذ نحو 8 أشهر.

وأوضحت وثيقة حكومية بتوقيع عبد المهدي مرسلة إلى البرلمان أنه" تم ترشيح الدكتورة زاهدة عبد الله محمد العبيدي، لمنصب وزير التربية في الحكومة الحالية".

وتشغل العبيدي حاليا رئاسة كلية البنات بجامعة الموصل وتحمل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وأنها من مواليد مدينة الموصل عام 1957ولديها ولدان.