تونس توقع 4 اتفاقيات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، اليوم الخميس، ومفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي جوهانس هان، بحضور سفير تونس ببروكسل، على مجموعة من الاتفاقيات المالية بقيمة 150 مليون يورو (أي قرابة 500 مليون دينار) في شكل منحة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل).

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الاتفاقية الأولى وقيمتها 70 مليون يورو (230 مليون دينار) ستخصص لبرنامج دعم التنمية المحلية والثانية بقيمة 45 مليون أورو (148 مليون دينار) ستخصص لدعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتثمين المخزون الثقافي، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بمبلغ يناهز 15 مليون يورو (49 مليون دينار) ستوجه لدعم برامج التجديد، واتفاقية رابعة بمبلغ 20 مليون أورو (66 مليون) لصالح برنامج الدعم المؤسساتي للانتقال الديمقراطي.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وما يشهده من تطور كمي ونوعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل شريك تونس الأكبر في التنمية ودعم الإصلاحات.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى التقدم المسجل في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.

من جانبه، أكد مفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لمواصلة دعم تونس في تنفيذ الإصلاحات والبرامج حتى تحقق أهدافها في النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.