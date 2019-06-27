المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان يوصي بتكاتف الجهود لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية

طالب المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بضرورة تكاتف جهود دول العالم للوفاء بالالتزامات المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مناشدين برفع الحصار الجائر على قطاع غزة وتقديم العون والدعم اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة.

ووجه المشاركون في المؤتمر الدولي - الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - الشكر لمصر وللمجلس على استضافة المؤتمر الذي ناقش على مدار يومين دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان (مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة).

جاء ذلك في التوصيات التي خرج بها المؤتمر الذي شارك فيه قيادات وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشخصيات المعنية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ودعا البيان الختامي إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية والمؤسسات الوطنية الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة على سد الفجوة الكبيرة في البيانات والإحصاءات، وذلك لرصد التقدم المحرز وتصويب السياسات والبرامج وتقليص المسافات التي تفصل الدول عن مقاصد وأهداف خطة التنمية المستدامة.

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة المؤسسات والجهات المعنية بالإحصاء، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الوطنية من ناحية إعداد التقارير وكيفية إعداد الخطط ووضع مؤشرات الأعمال.