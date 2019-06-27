الادعاء المغربي يطالب بإعدام الثلاثة المشتبه بهم الرئيسيين في قتل السائحتين الاسكندنافيتين

طالب مكتب الإدعاء العام المغربي، محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، بالحكم بالإعدام على المشتبه فيهم الرئيسيين الثلاثة في قتل السائحتين الاسكندنافيتين، رغم أن عقوبة الإعدام لا تطبق في المغرب.

وطلب الإدعاء العام في بلدة (سلا) إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين المتورطين في قتل سائحتين اسكندنافيتين بالقرب من جبل توبكال في ديسمبر 2018.

ونقلت صحيفة "موروكو وورلد نيوز" عن محامية المشتبه بهم حفيظة مقساوي اليوم الخميس، قولها إن المدعي العام أدان "وحشية" الجرائم التي ارتكبها المشتبه بهم، وطالب بتطبيق أقصى العقوبة عليهم.

وأضافت المحامية أن ممثل الادعاء العام طلب من المحكمة أن تصدر حكما بالسجن المؤبد على المشتبه فيه الرئيسي الرابع المتورط في الجريمة.

واعترف المشتبه فيهم الأربعة الرئيسيين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين.

ودعا ممثل الادعاء العام المحكمة أيضا إلى الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و 10 سنوات على المدعى عليهم الباقين الذين لم يشاركوا مباشرة في عمليتي القتل.