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تفقد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري مقر السفارة البحرينية في بغداد، للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن وزير الداخلية العراقي وجه بمعاقبة مقتحمي مقر السفارة البحرينية في بغداد.