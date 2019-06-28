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وزير الداخلية العراقي يتفقد مقر سفارة البحرين ببغداد بعد الاعتداء عليها.. ويوجه بمعاقبة المقتحمين

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الخميس 27 يونيو 2019 - 11:53 م | آخر تحديث : الخميس 27 يونيو 2019 - 11:53 م

تفقد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري مقر السفارة البحرينية في بغداد، للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن وزير الداخلية العراقي وجه بمعاقبة مقتحمي مقر السفارة البحرينية في بغداد.

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