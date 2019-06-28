الأكثر قراءة
غرامة ارتداء المايوه البيكيني في إيطاليا 250 يورو
حبس صاحب واقعة «فتاة الموتوسيكل» في الإسكندرية 4 أيام
صلاح يقتحم أزمة وردة: الإعدام والعزل ليسا الحل
أزمة وردة- من الألف إلى الياء.. بين القدوة والحرية الشخصية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في قرار استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب بكأس أفريقيا؟
مؤيدمعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
تفقد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري مقر السفارة البحرينية في بغداد، للاطلاع على الأوضاع بعد اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.
وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن وزير الداخلية العراقي وجه بمعاقبة مقتحمي مقر السفارة البحرينية في بغداد.