"معاملة سيئة في المذابح، والترك وحيدًا لمواجهة الموت أثناء الفيضانات والأعاصير"؛ هكذا كان حال الحيوانات كبيرة السن في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات مضت، لكن الأمر الآن لم يعد كذلك بوجود محميات لرعايتهم.

واحدة من هذه المحميات علقت لافتة على بابها كتبت فيها: "المخلوقات الجميلة التي مرت بحالة من الوحدة والخوف.. الآن أنت في أمان.. أنت في المنزل اطمئن".

وبعد قضاء جولة داخل إحدى المحميات التي تسمى "الملاذ الآمن" بواشنطن والتقاط عدة صور لحياة الحيوانات هناك، قال المصور عيسى ليشكو: "المحمية جعلت للحيوان كرامة عندما أصبح مسنا.. فهي تجعلك تفكر في شباب هذه الكائنات الذي ضاع في الإهمال والخوف".

وأضاف المصور -في حديثه لـ"Buzzfeednews"- أن الحيوانات تأتي إلى المحمية من عدة أماكن بعد أن عاشت لحظات قاسية في المزارع والمسالخ والشوارع، بعد أن فقد المزارعين القدرة على توفير طعام لهم.

وبمجرد وصول الحيوانات المسنة إلى المحمية عن طريق العثور عليها أو تسليمها من قبل الشرطة، فإنهم يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل؛ لأنهم يكونوا على وشك الموت من كثرة الإهمال، من خلال توزيع ألقاب عليهم وتقديم رعاية مصممة خصيصًا لحالة كل حيوان، وأيضًا رعاية بيطرية؛ وفقًا لـ"ليشكو".

وتمنح الحيوانات المقيمة في محمية "الملاذ الآمن" فرصة للاندماج في الطبيعة، وهذا ما تُحرم منه عادةً في المزارع التجارية، حيث توفر لهم المحمية الجلوس في الشمس وأخذ حمام غبار وطينة طبيعية للخنازير وطعام صحي.

بذل "ليشكو" مجهودًا كبيرًا لحظة التقاطه صور الحيوانات في "الملاذ الآمن"، حيث إنها تشعر بالخوف بمجرد اقتراب أي شخص غريب منها: "كنت أحيانًا أجلس جانبها بالساعات حتى تعتاد وجودي وتتصرف على طبيعتها".

وتابع: "في بعض الأيام كنت أصاب بالالتهابات؛ بسبب النوم على الطين بجانب الخنازير؛ لالتقاط صورة تظهر أعينهم التي كانت مرآة لكل القسوة التي تعرضوا لها سابقًا".

بعد أن جمع المصور العديد من الصور، قرر عمل كتاب يتحدث فيه عن أهمية المزارع الخاصة التي ترعى الحيوانات كبيرة السن.

تمنى "ليشكو" أن يحظى بالرعاية التي حصلت عليها الحيوانات عندما يصبح رجلًا عجوزًا، ويقول: "الشيخوخة ليست لعنة فأنا لدى أمل أن أحصل على حنان ودفء مثلما حصلت عليها هذه الحيوانات البريئة".