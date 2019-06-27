طالب ماهر غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطيني، بضرورة دعم القطاع الصحي في فلسطين لما يتعرض من انتهاكات تعسفية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وأيضًا دعم محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتبار المحطة تنقذ حياة أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

ودعا الوزير، الدول إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية التي قررت في مؤتمر بروكسل الماضي لتشغيل المحطة في السرعة الممكنة، والتي ستنتج 55 مليون متر مكعب سنويا كمرحلة أولى حتى العام 2021، وستتم توسعتها مستقبلا كمرحلة ثانية لتنتج بقدرة تصل إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا، للحد من وقف استنزاف الخزان الجوفي، والتخفيف من التدهور البيئي لمياه البحر، وتوفير آلاف فرص العمل، ما سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية اليومية لأهالي قطاع غزة.

وأكد غنيم في كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس وزراء المياه العرب، اليوم، ضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي، والوقف الفوري لما يمارسه من سرقة وتلوث للمياه العربية خاصة في فلسطين، التي تهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساسي في الحياة.

ونوه بضرورة اعتماد "شبكة خبراء المياه العربية تحت الاحتلال" لما لها بعد سياسي متمثل في استخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، ولارتباطها بخطط إسرائيل التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية.

وقال: "إن قضية المياه في فلسطين سياسية من الدرجة الأولى، كونها أحد الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية"، معبرا عن أمله بأن يسلط المجلس الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الإسرائيلية.

يذكر أن الوزراء العرب المسؤليين عن المياه ناقشوا اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية الوضع المائي الخطير في فلسطين، في ظل التحديات التي تواجه المياه العربية في المنطقة، خاصة في فلسطين، ولبنان، وسوريا، ورفض الجانب الإسرائيلي زيادة كميات المياه، رغم عدم تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمواطن، الذي تبقى حصته المائية أقل بكثير ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى سرقة المياه الجوفية في قطاع غزة والضفة الغربية.