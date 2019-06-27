مصادر فلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس

قتل فلسطيني مساء اليوم الخميس، برصاص شرطة الحتلال الإسرائيلي في شرق القدس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أن شابًا فلسطينيًا قتل عقب إطلاق نار عليه من الشرطة الإسرائيلية في بلدة (العيسوية) شرق القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب قتل وأصيب أربعة آخرين بجروح عقب احتجاجات لشبان فلسطينيين ضد "سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها السلطات الإسرائيلية عليهم منذ أسبوعين".

في المقابل، قالت مصادر إسرائيلية إن فلسطينيين أطلقوا ألعابًا نارية على قوات الشرطة خلال نشاط لها فردت بإطلاق النار على شاب وأصابته بجروح خطيرة جرى نقله عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى إسرائيلي للعلاج لكنه توفى لاحقًا.