وزير الدفاع التركي: أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في المتوسط وإيجة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء أن أنقرة لن تتنازل عن حقوقها في بحري إيجة والمتوسط، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.



جاء ذلك خلال لقائه نظيره اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، اليوم،على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن أكار ونظيره اليوناني أعربا عن امتنانهما للاجتماعات التي جرت مؤخرا بين وفدي وزارتيهما في أثينا وأنقرة، بهدف تعزيز الثقة والتعاون في بحري إيجة والمتوسط.



وشدد الوزيران على أهمية استمرار تلك الاجتماعات في إطار سياسة حسن الجوار.



وأكد أكار لنظيره اليوناني، ضرورة حل المشاكل القائمة في إيجة والمتوسط، استنادا إلى مبدأ حسن الجوار والسلام والصداقة ورعاية القوانين الدولية.