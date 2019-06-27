محافظ قنا يشارك فى ورشة عمل حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى التخطيط المحلى

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شارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع محافظة قنا، حول دمج أهداف التنمية المستدامة فى التخطيط المحلى بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطوير قدرات العاملين بمختلف الجهات الحكومية وتعريفهم بخطة البرامج والأداء كأحد أهم أدوات التخطيط الاستراتيجي.

وأوضح الهجان أن الورشة شارك فيها عدد 15 متدرب من مسئولى إدارات التخطيط بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وشركات المرافق، مؤكدا أهمية مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل في تطوير أداء العاملين بمؤسسات المحافظة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر التى يتم تدريبها للمشاركة فى وضع الخطط الاستثمارية ومتابعة تنفيذ المشروعات جنبا إلى جنب مع القيادات التنفيذية.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل تضمنت جلسات حوار حول أنواع التخطيط ومستوياته والبيانات والمعلومات ودروها في إعداد الخطط وكذا أساليب وأدوات التخطيط، بالإضافة إلى مؤشرات وآليات متابعة وتقييم أهداف التنمية المستدامة ومحددات التنفيذ ودمج أهداف التنمية المستدامة داخل خطط التنمية المحلية.