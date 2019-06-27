الرئيس الإندونيسي يدعو للوحدة بعد تأييد محكمة لفوزه في الانتخابات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت المحكمة الدستورية الإندونيسية، اليوم الخميس، فوز الرئيس جوكو ويدودو في الانتخابات التي أجريت في أبريل، رافضة مزاعم المعارضة بأن التصويت شابه تزوير.

وأعيد انتخاب ويدودو بفارق تجاوز العشرة في المئة بحسب الإحصاء الرسمي الذي نشر الشهر الماضي. لكن منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو رفض الاعتراف بالهزيمة وأقام دعوى قضائية زاعما أن الانتخابات شابها تزوير واستغلال للسلطة بشكل منهجي.

واشتبك أنصار برابوو مع الشرطة الشهر الماضي عندما نشرت المفوضية العامة للانتخابات النتائج الرسمية في بعض من أسوأ الاضطرابات الأهلية التي عصفت بالعاصمة جاكرتا منذ سنوات.

وقال ويدودو للصحفيين بعد قرار المحكمة وقبل أن يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين: ”أدعو كل الإندونيسيين إلى الوحدة للنهوض بالبلاد“، وفقا لوكالة "رويترز".

ورفضت هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة بالإجماع دعوى المعارضة قائلة إنه لا توجد أدلة على حدوث تزوير.

وأضافت أن المزاعم بأن ويدودو أساء استخدام المال العام لحشد الدعم وبأن حرية الصحافة قُيدت خلال الحملة وبأن الناخبين تعرضوا للترهيب أو محاولات لشراء أصواتهم، لا أساس لها من الصحة.