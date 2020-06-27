ترامب يوقع أمرًا رئاسيًّا «لحماية» النصب والتماثيل التاريخية

الرئيس الأمريكى بعد إلغاء رحلته إلى نيوجيرسى: باقٍ فى واشنطن للتأكد من تطبيق القانون والنظام

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الأول، فى اللحظة الأخيرة رحلته إلى ولاية نيو جيرسى حيث كان يفترض أن يمضى عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنه اتخذ تلك الخطوة للتأكد من أن «النظام» يسود فى واشنطن، بينما أثارت هذه الرحلة تساؤلات فى أوج انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيدــ19».

كما وقع ترامب أمرا رئاسيا «لحماية» النصب والتماثيل و«التصدى للعنف الإجرامى الأخير»، بحسب ما أعلن فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وقبل ساعات من إقلاع الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز العسكرية، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس لن يتوجه إلى نيو جيرسى حيث كان قد قرر أن يمضى عطلة نهاية الأسبوع فى نادى الجولف الذى يملكة فى بيدمينستر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد الرئيس الأمريكى بعد ذلك فى تغريدة على تويتر أنه «أراد البقاء فى واشنطن للتأكد من تطبيق القانون والنظام».

وكان جاد دير أحد الناطقين باسم الرئاسة صرح فى وقت سابق أن قرار الرئيس إلغاء رحلته إلى نيو جيرسى «لا علاقة له» بتوصيات فرض الحجر الصحى التى أعلنها حاكم هذه الولاية، على أى شخص سافر إلى ولاية أخرى يسجل عدد الإصابات فيها ارتفاعا.

وكان حكام ولايات نيو جيرسى ونيويورك وكنتيكت أعلنوا الأربعاء فرض حجر صحى لمدة 14 يوما على الأشخاص الذين زاروا ولايات يُسجل فيها ارتفاع فى عدد الإصابات.

وزار ترامب الثلاثاء الماضى أريزونا التى تعد واحدة من هذه الولايات. وكان ترامب تجاهل التحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد واستأنف الأسبوع الماضى تجمعاته الانتخابية لكن من دون الحشود المتوقعة لإعطاء دفعة قوية لحملة إعادة انتخابه المتعثرة.

وفى واشنطن، تم إسقاط تمثال الجنرال الجنوبى ألبرت بايك بينما هاجم متظاهرون تمثالا للرئيس الأسبق أندرو جاكسون المدافع عن العبودية أمام البيت ألبيض، لكنهم لم يتمكنوا من إسقاطه.

وكتب ترامب فى تغريدته حول القانون الذى وقعه «كان لى شرف التوقيع على أمر تنفيذى قوى لحماية المبانى الاثرية والنصب والتماثيل ومكافحة العنف الإجرامى الأخير».

وأضاف ترامب: «عقوبات بالسجن لمدد طويلة تنتظر مرتكبى الأعمال الخارجة عن القانون ضد بلدنا العظيم».

من جهته، قال البيت الأبيض إن الذين هدموا أو شوهوا معالم أثرية «لا يسعون إلى شىء سوى تدمير أى شىء يكرم ماضينا ومحو أى فكرة بأن ماضينا قد يستحق التكريم».

واندلعت التظاهرات فى الولايات المتحدة بعد وفاة المواطن الأمريكى ذى الأصل الإفريقى جورج فلويد (46 عاما) اختناقا فى نهاية الشهر الماضى فى مدينة مينيابوليس، تحت ضغط ركبة الشرطى الأبيض ديرك شوفين على عنقه لأكثر من ثمانى دقائق بينما كان يكرر «أعجز عن التنفس».