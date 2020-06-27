تقرير: نزلاء فندق «في جلاسجو» أعربوا عن مخاوفهم بشأن المشتبه به فى حادث الطعن قبل تنفيذه

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن نزلاء فندق في جلاسجو، حيث قام مشتبه به بتنفيذ سلسلة من أعمال الطعن بسكين ، حاولوا إبلاغ موظفي الفندق بمخاوفهم حول حالته العقلية قبل وقوع الهجوم.

كان رجل قد توفي أمس الجمعة بعد أن أطلق عليه ضباط مسلحون النار، ردا منهم على "حادث" أصيب خلاله ستة أشخاص في هجوم طعن بفندق "بارك إن"، الذي يستخدمه طالبو اللجوء.

وحسب "سكاي نيوز"، أعرب نزلاء الفندق عن قلقهم من الرجل، وهو طالب لجوء أيضا، وأبلغوا أخصائي اجتماعي بذلك، حيث قام بدوره بإبلاغ إدارة الفندق بذلك. وتم إبلاغ الموظفين بالأمر يوم الخميس.

وتردد أن الرجل أبلغ نزيلا آخرا بأنه يرغب في مهاجمة آخرين بالفندق، بما في ذلك عدد من الموظفين، وبدأ يتصرف عشوائيا.

وذكرت الشرطة أنها لا تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي، وأن التحقيقات تجري في الأمر. وأصيب ستة رجال، بينهم ثلاثة من طالبي اللجوء، أعمارهم بين 17 و 53 عاما.