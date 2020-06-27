أطلقت الدكتورة أميرة تاوضروس، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مبادرة "ببساطة"، المتمثلة في مقاطع فيديو لشرح بعض المفاهيم الاقتصادية والمالية الحديثة التي طرأت على المجتمع والعالم كله، وتستهدف المبادرة قاعدة كبيرة من المجتمع المصري من مختلف الفئات العمرية ممن ليس لديهم أي خبرات سابقة أو تقنية فيما يتعلق بتلك المفاهيم.

وأوضحت تاوضروس لـ"الشروق"، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو التثقيف ونشر المعرفة بمجالات ومفاهيم حديثة فرضت نفسها على العالم كله وأصبح من غير المنطقي وغير الواقعي التغاضي عنها، خصوصا بعد أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم ازداد اعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة التي تخطي استخدامنا لها.

وأضافت أن الدولة تبذل الكثير من جهود التحول الرقمي، لذلك من الضروري رفع وعي الشعب الذي سيستخدم هذه التقنيات الحديثة وستصبح جزء لا يتجزأ من حياته، بالإضافة إلى تبسيط المفاهيم وكسر الحاجز النفسي بين المواطن المصري الذي لا يمتلك خبرة بهذا المجال وبين التكنولوجيا.

وقالت إن الحلقات حتى الآن تناولت مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، التنقيب في البيانات، التعلم الذاتي للألات، وتأثير كل مفهوم من هذه المفاهيم على الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأشارت إلى أن الحلقات المقبل ستتناول مفاهيم إنترنت الأشياء، والتحكم عن بعد، العملة الافتراضية، السوق الافتراضية، البلوك شين، الواقع الافتراضي، الألعاب الذكية، الواقع الممتد، الثقافة الافتراضية.