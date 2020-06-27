معرض طوكيو للفنون يشجع الزوار على السرقة!

يقام معرض طوكيو للفنون في حي شيناجاوا في طوكيو، في 10 يوليو، تحت عنوان "معرض فني قابل للسرقة"، حيث يضم عددًا لا يحصى من الفنانين من جميع أنحاء العالم، ولكن مع لمسة خاصة، حيث قرر المسؤولين عن المعرض أنه سيتم تجريد المعرض من أي نوع من الموظفين أو الأمن و سيتمكن زوار المعرض من "سرقة" أي جزء من المعرض يلفت نظرهم إلى المنزل دون أي عواقب، وذلك كما نشر موقع"اليابان توداي" الإخباري.

وتابع المسؤول: "المعرض سيكون بمثابة تعليق على عيوب إبقاء بعض الفن مطوقًا، في حين من المؤكد أن هذا المعرض سيجذب انتباه محبي الفن، ويأمل المعرض أيضًا في جذب الأشخاص الذين يحتاجون فقط إلى لوحة جديدة لمنزلهم، أو حتى أولئك الذين لديهم حلمًا سرا ليصبحوا لصوص، حيث يسرد موقع المعرض حاليًا أحد عشر فنانًا مختلفًا يعرضون أعمالهم، بما في ذلك جوجي ناكامورا، حيث يدركون جيدًا أن قطعهم ستُسرق على الأرجح".

ويعد المعرض متاحا للزوار يوميا حتى 19 يوليو، أو حتى "تتم سرقة" جميع القطع الفنية، بينما لن يكون هناك أمن على المباني خلال فترة المعرض، ولكن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها؛ حيث يوفر المعرض سرقة قطعة فنية واحدة فقط لكل شخص، لذا يجب أن يتأكد الزوار من "السرقة" بمسؤولية حتى يتمكن اللصوص الفنيون الآخرون من السرقة أيضًا، ووضع المعرض لافتة مكتوب عليها "يذكرك المعرض أيضًا أنه عندما تسرق الفن، كما يرجى أداء ذلك في هدوء حتى لا تزعج الضيوف الآخرين، حيث إن كل لصوص الفن لديهم أخلاق لا تشوبها شائبة".

وعلى الرغم من أن هذا الحدث سيكون بمعرفة المسؤلين، ولن يتم خرق القانون، فإن المعرض سيسجل الحدث بأكمله عبر كاميرات المراقبة، ومن المحتمل أن يتم تحميل اللقطات على الإنترنت، لذلك إذا كنت ترغب في حماية خصوصيتك، تجنب التعرف عليك على أنه لص فني.

وأكد المعرض أهمية ارتداء قناع أو أي نوع آخر من التنكر.

وأشار أحد الفنانين إلى أن الناس وهم يسرقون سيكون مشهد فنيًا في حد ذاته، ومن الممكن أن تصبح من أشهر القطع الفنية التي يمكن الحصول عليها.