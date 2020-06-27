وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية والمرافق، بشن لجان للتفتيش المفاجئ على المقاهي والمطاعم؛ للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وحال ثبوت مخالفة لتلك الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة على الفور.

وأوضح المحافظ، في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه تم بالفعل المرور على عدد كبير من المقاهي والكافيهات اليوم، وتأكد للجان التزامها بحظر الشيشة واستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات، ومتر بين كل شخص وآخر عليها، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، مع توفير مطهرات الأيدي، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام، واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان التفتيشية ومعاقبة أي مخالف على الفور دون تهاون مع متلاعب بصحة المواطن.