يرى النيجيري ستانلي أوهاويتشي لاعب الزمالك السابق والقادسية السعودي الحالي، أن الزمالك والأهلي يشبهان ريالد مدريد وبرشلونة في إسبانيا، حيث يسعى الفريقان للفوز فقط.

وقال ستانلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: انتقلت إلى الزمالك لأن كان لي أصدقاء كثيرين وكنت أعلم أنني سوف ألعب، وعلمت قيمة اللعب للفريق الكبير لأن الجمهور يطالبك بالفوز دائمًا».

وأضاف المهاجم النيجيري: «الزمالك أفضل فريق لعبت له، وجماهيره كبيرة للغاية، فالزمالك كبير، الاهلي والزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة، وعليك أن تفوز في كل مباراة، التعادل ليس جيد بالنسبة للاعب في الزمالك، ورغم أنني لعبت موسمًا واحدًا إلا أنني أعطيت كل ما لدي».

وعن هدفه في مرمى الوداد بنصف نهائي دوري الأبطال 2016، قال: «كل هدف يكون له قيمته، لكن أهم هدف بالنسبة لي هو الذي سجلته أمام الوداد لأن الفريق لم يكن جيدًا واحتاج إلى تسجيل الهدف، وسعيد أنني كنت هذا الذي أحرز الهدف».

أما عن خسارة نهائي دوري الأبطال، فقال: «لقد خسرنا هذا اللاعبين كثيرين في هذا التوقيت، ولذلك الأمور لم تكن جيدة، ومعروف يوسف تحول من منتصف الملعب إلى المدافع الأيسر، وخسرنا بثلاثة أهداف في الذهاب، في مباراة العودة تمكنت من تسجيل هدف لكني أصبت بعد ذلك، وربما لو بقيت في الملعب لاختلف الأمر، أو لو كنا قد خسرنا بعدد أقل من الأهداف في الذهاب».

كما تطرق مهاجم الزمالك السابق للحديث عن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، حيث قال: «يمتلك خبرة كبيرة، ويمارس مهمته منذ فترة طويلة، عندما ذهب إلى الأهلي تلقيت محادثتين من لاعبين في الفريق للسؤال عنه، فقلت أنه شخص جيد يمنح الفرصة لمن يتدرب بشكل جيد، هو يعرف إن كان اللاعب في حالة طيبة أم لا، فيمنحه الراحة المطلوبة من أجل استعادة مستواه، واعتقد أنه يأخذ الزمالك إلى مستويات أعلى».

وأتم: «أجاي يؤدي الكثير في الأهلي وإذا كان يلعب في النادي دائما فهذا معناه أنه رائع جدًا أرى أنه لاعب ذو خصوصية ومن طراز خاص وهو لاعب رائع».