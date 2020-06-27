متحف الميتروبوليتان يعتزم إعادة فتح المبنى الرئيسي في 29 أغسطس

يعتزم القائمون على متحف الميتروبوليتان للفنون في نيويورك، إعادة فتح المبنى الرئيسي في 29 أغسطس القادم، وذلك بعد فترة إغلاق استمرت قرابة 5 أشهر.

ويستهل متحف الميترو بوليتان للفنون استعادة نشاطه الفني بإقامة معرضين جديدين كان قد تم تأجيلهما بسبب الغلق في إطار الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي إعادة فتح المبنى الرئيسي للمتحف العريق إلى دفع العديد من المتاحف الفنية في مدينة نيويورك إلى أن تحذو حذوها، كل هذا يتوقف على دخول مدينة نيويورك في المرحلة الرابعة من إعادة افتتاحها التدريجي، مما سيسمح أخيرًا للمؤسسات الثقافية ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات بالترحيب بالزوار.

وقال دانيال فايس، الرئيس التنفيذي لمتحف الميتروبوليتان للفنون، في بيان: "سلامة موظفينا وزوارنا لا تزال مصدر قلقنا الأكبر.. ننتظر بفارغ الصبر إعادة افتتاحنا، حيث ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، يمكن للمتحف أن يكون بمثابة تذكير بقوة الروح البشرية وقدرة الفن على جلب الراحة وإلهام المرونة ومساعدتنا على فهم بعضنا بشكل أفضل والعالم من حولنا".

وأضاف: "يتزامن افتتاح المبنى الرئيسي مع الذكرى الـ150 لتأسيس متحف الميتروبوليتان، حيث تضم المعارض المزعم إقامتها عرض أكثر من عملاً لاستحضار لحظات محورية في مراحل تطور المتحف".