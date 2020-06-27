تسجيل 387 إصابة وحالة وفاة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و365 حالة شفاء ووفاة شخص واحد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بحسب فضائية «سكاي نيوز».

وكشفت الوزارة في بيان، مساء السبت، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 47 ألفا و360، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 311، مشيرة إلى أن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية يبقى الدور الأكبر والأهم يرتكز على الوعي والالتزام بالتعليمات والإجراءات، لعدم هدر وتضييع الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة.

وأكدت أن انتهاء برنامج التعقيم الوطني والعودة لممارسة الأنشطة لا يعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية، بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص، مضيفة أن كل فرد في دولة الإمارات مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة.