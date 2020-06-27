مصدر مصرفى: مصر سددت 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية خلال 4 أشهر

كشف مصدر مصرفى مسئول أن مصر سددت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 20 مليار دولار لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، وينتظر أن تسدد 5 مليارات دولار أخرى خلال عام.

وقال المصدر، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الديون الخارجية على مصر تشكل أقل من 33% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية التى تقسم شرائح الديون الخارجية على الدول إلى 3 شرائح وتضع مصر فى الشريحة الدنيا منها، نظرا لانخفاض نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن مصر سددت ديونها قصيرة الأجل، واستبدلتها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ 40 عاما، لتصل نسبة الديون طويلة الأجل إلى قرابة 90% من حجم الديون المستحقة، مشيرا إلى أن مصر اتفقت على قروض طويلة الأجل بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد والسوق الدولية حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار موزعة بين 2.77 مليار مليار من صندوق النقد فى إطار اتفاق أداة التمويل السريع و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضى، مقابل سدادها التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار فى الشهور الأربعة الماضية و5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

وأشار إلى أن الدين الخارجى لمصر يعد مطمئنا وفى الحدود الآمنة دوليا، مقارنة بدول أخرى فى الأسواق الناشئة يصل حجم ديونها الخارجية أضعاف حجم الدين الخارجى لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزى، بلغت ديون مصر الخارجية 112.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل.

وأوضح المصدر، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف منذ 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى زيادة موارد الدولة فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة والتصدير أو غيرها، وفى ظل التداعيات التى يشهدها العالم حاليا بسبب أزمة فيروس كورونا يتطلب الأمر الحفاظ على التدفقات النقدية الأجنبية بهدف الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.