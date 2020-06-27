أيرلندا تسمح بإقامة الشعائر الدينية مع تراجع الإصابات بكورونا

تعتزم أيرلندا السماح بإقامة الشعائر الدينية العامة مجددا بدءا من يوم الاثنين، رغم الالتباس بشأن عدد الأشخاص الذين يمكن لهم الحضور والكيفية التي سيتم بها تطبيق القواعد الجديدة من أماكن العبادة .

وبدءا من الأسبوع الجاري ، يمكن لخمسين شخصا كحد أقصى الالتقاء في أماكن مغلقة في إطار أحدث تخفيف للقيود التي فرضت في أذار/مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أيرلندا.

وبعدما وصف ديارمود مارتن، مطران دبلن الكاثوليكي، الحد الأقصى بتجمع خمسين شخصا بأنه "غريب" و"مخيب للآمال"، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته ليو فارادكار أمس الأول الخميس أن "بروتوكولا معينا" قائما على أساس سعة المقاعد لأماكن العبادة "سوف يتم إعداده مع" السلطات الدينية.

وسجلت أيرلندا 1727 وفاة على صلة بكورونا في أيرلندا، ولكن الحالات اليومية الجديدة تراجعت لما بين 10 إلى 20 في أغلب الأيام في يونيو الجاري.