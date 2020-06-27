مبادرة عبر «فيسبوك» توثق تراث الفن التشكيلي لخدمة الأجيال القادمة

"التراث" من الكلمات المتداولة على ألسنة المثقفين والكتاب والأدباء والفنانين، وغيرهم ممن ينتمون لذات الطبقة، وهي تعني حضور الأصل، أي الماضي أو السلف، في الحاضر، ويمكن أن تتمثل في أمور مادية كالموروثات الفنية الملموسة أو أمور معنوية كالقيم المؤثرة في سلوك الحاضر.

وكما أعادت منصات التواصل الاجتماعي الحديث عن أعمال سينمائية ودرامية عرضت من سنوات طويلة، وجعلتها حديث الساعة، يحاول بعض المهتمين بالحفاظ على تراث الفن التشكيلي، توظيف إمكانيات التكنولوجيا الحديثة لتكوين ذاكرة للأجيال القادمة من الأعمال الفنية المصرية التراثية.

ومن هذا المنطلق تم إنشاء جروب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "معًا لتوثيق أعمال الفنانين التشكيليين في مصر"؛ ليضم مكتبة ضخمة من الصور والمعلومات عن فناني مصر وإبداعاتهم.

وتواصلت "الشروق" مع القائمين على الفكرة للوقوف على أهداف الجروب.

عبير حليحل، سيدة لبنانية تعيش في مصر منذ سنوات، وهي زوجة ابن الفنان التشكيلي الراحل ممدوح عمار، تولت مسئولية إدارة صفحة تحمل اسمه على "فيسبوك"، وكانت تقوم بنشر أعماله من خلالها، وجمعتها الصدفة بالفنانة التشكيلية منى راجي عنايت، وهي تعيش في ألمانيا، ليكونا سوياً فكرة توثيق الأعمال الفنية التشكيلية.

ظهور فيروس كورونا المستجد والجلوس في المنزل وتأثيره على كبار السن، كان الدافع الأكبر نحو الاهتمام بما تركه جيل الآباء لنا ومن سبقهم، كان السبب وراء تفكير عبير في الجدود المسنين، والتعلم من قيمهم وتراثهم بشكل عام، والتفكير في ممدوح عمار كفنان مهم ويجب الاهتمام بما ترك.

قالت عبير: "أثناء العيد، قمت بتصوير منزل ممدوح عمار، ونشرت الصور على الصفحة الخاصة به، وتفاجئت بكمية تفاعل كبيرة، وكان من بين هؤلاء المتفاعلين منى عنايت، التي اهتمت بالتعليق على قصة الإرث الثقافي، وفكرت أعمل جروب للحفاظ على التراث، وبالفعل كلمت منى ولم أكن أعرفها، وطلبت منها تكون (أدمن) معايا، ورحبت بالموضوع وكانت متحمسة".

وأكملت: "حسيت أن كورونا جت وفادتني ورتبت أولوياتي، لأن كل سنة كنت أقضي الإجازة في لبنان، لكن حاليا وجودي في القاهرة دفعني للتفكير في زيارة منزل الراحل ممدوح عمار، وترتيبه وإحياءه وتصوير أعماله باحترافية ونشرها.. إحنا محتاجين في هذه الفترة توثيق تاريخ جدودنا في أي مجال وليس فقط الفن التشكيلي.. أتمنى أن نستطيع فعل ذلك في كل المجالات".

الفنانة المصرية منى عنايت، كان لها أسباب هي الأخرى دفعتها للحماس نحو هذه الفكرة، وقالت عن ذلك: "لا يوجد سبب واحد لتفكيري في وجود جروب على (فيسبوك) بل قصائد من الأسباب والضروريات التي تقع على عاتق كل من يحترم الكنوز الفنية والثقافية التي هي ملك للعالم كله وليس لمصر فقط كما تعودنا من الحضارات القديمة".

"متى نستوعب أهمية هذا التراث الفني"، كان ذلك تعليقها عندما شاهدت صور منزل أحد أساتذتها، ممدوح عمار، وهو ما جعل عبير تتواصل معها لإنشاء الفكرة وتوثيق أعمال الفنانين.

وقالت: "نؤمن بأهمية هذه الرسالة لمحاولة جمع أكبر قدر من تاريخ الفنانين في مكان واحد، وأبهرني حماس السيدة عبير، وتكلمنا كما لو كنا نعرف بعضنا منذ سنوات، وقسمنا الأدوار في العمل، فهي لها خبرة في السوشيال ميديا، وأنا دوري جمع وفرز الأعمال الفنية نظرا لطبيعة عملي وتخصصي في هذا المجال، بخلاف ذلك معرفتي الشخصية للعديد من الفنانين المعروفين منذ طفولتي".

الهدف الأول للمجموعة كما ذكرت، هو الحفاظ والتوثيق ومحاولة تجميع أكبر قدر من أعمال الفنانين في مكان واحد، لتسهيل العثور عليها لمن يرغب في البحث والتوثيق فيما بعد، وقالت: "واجبنا جميعا محاولة الارتقاء بالذوق العام، وخاصة تعريف الأجيال القادمة الكنوز الحضارية والفنية والثقافية لبلدهم ليكملوا المشوار، إذا لم يوثق المصريون القدماء تاريخهم على أوراق البردي وجدران المعابد لما عرفنا الحضارة المصرية القديمة اليوم".

وتعتبر منى عنايت هذا الجروب بمثابة حلقة وصل بين الفنان وجمهوره، بعيداً عن العلاقات أو أي شكل من البيروقراطية التي تعوق الفنان أن يتفاعل مع جمهوره ويحافظ على أعماله، على حد قولها.