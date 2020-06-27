حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز نصف مليون حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند نصف مليون إصابة، اليوم السبت، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية بلغ 18 ألفا و552 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 384 وفاة حديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15 ألفا و685 وفاة.

وقد دفعت زيادة حالات الإصابة السلطات في ولاية اسام بشمال الهند إلى فرض إغلاق لمدة أسبوعين في عاصمة الولاية جواهاتي. وقد تم تسجيل 700 إصابة هناك خلال 4 أيام فقط.

وقال وزير الصحة بالولاية هيمانتا بيسوا ساراما، إنه سيتم وضع بقية اسام تحت حظر تجول ليلي وإغلاق في نهاية الأسبوع.