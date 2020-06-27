تستهدف شركة النصر لصناعة المحولات «الماكو» حجم أعمال يقترب من 1.4 مليار جنيه تبعا لتصريحات المهندس بسيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة.

قال رئيس الشركة لـ «مال واعمال الشروق» إن السوق المحلية تشهد طفرة فى مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء مما يعزز من مبيعات المحولات الكهربائية التى تنتجها الشركة.

وتقوم الشركة بتصنيع جميع المحولات التى تستخدم فى محطات الكهرباء وكذلك التوزيع.

وتعاقدت «الماكو» مع شركة إيجيماك بشأن توريد محولات الكهرباء التى تم استخدامها بمحطات الكهرباء بمشروع بنبان للطاقة الشمسية.

كما تمتلك الشركة عقودا تصديرية إلى الدول العربية والأفريقية ولكن تم تأجيلها بسبب أزمة انتشار مرض كورونا.

على صعيد متصل رحب رئيس شركة الماكو «بقرار الحكومة بشأن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى مما يخفف من فاتورة الأعباء المالية التى يتحملها القطاع».

أضاف أن الدولة تدرك التحديات التى يعانى منه القطاع الصناعى بعد أزمة انتشار مرض كورونا مطلع العام الجارى مما دفعها لاتخاذ ذلك القرار.

وتوقع انتعاش مشروعات الطاقة المتجددة خلال العام الجارى بعد قرار تحريك أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل.

مما يحفز قطاعات الدولة إلى الاتجاة لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف تقليل فواتير استهلاك الكهرباء.

وطالب يوسف بضروة إطلاق مبادرة من البنوك المحلية بشأن توفير تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة بفوائد مخفضة.