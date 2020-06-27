التاريخ المصري الحديث ممتلىء بالأسماء الهامة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفن، ومن بين هذه الأسماء، المؤرخ رؤوف عباس حامد، أستاذ التاريخ المصري، وإذا فكرنا في ذكر جزء من المناصب التي تقلدها في حياته، ستجده كان عضواً في لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة ورئيس اللجنة العلمية لدار الوثائق القومية، ورئيساً لوحدة الدراسات التاريخية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ورئيسا لمجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية.

وهو مواليد عام 1939، في محافظة بورسعيد، ورحل عن عالمنا في 26 من شهر يونيو عام 2008، ومع ذكرى رحيله الثانية عشر، نعود فيها إلى مذكراته "مشيناها خطى"، لنستعرض جزء من تجربة رؤوف عباس الإنسانية والمهنية.

- عقدة من التاريخ

عقدة من التاريخ تنحل بعد سن الـ25 وكأنه يحكي عن صديق له وليس عن نفسه فيلقبها بـ"صاحبنا" ولا يتكلم بصيغة "الأنا" بل "الآخر"، بطريقة سردية خفيفة، بدأ من بورسعيد حيث ولد بالقرب من معسكر الإنجليز.

ويقول: "ولد صاحبنا في 24 أغسطس 1939 في أحد مساكن عمال السكة الحديد في بورسعيد... وشاء القدر أن يولد صاحبنا في هذا الموقع بالذات في ظروف أزمة دولية أشعلت نار الحرب العالمية الثانية وعندما أصبح شاب كان يتندر بهذا التوافق الغريب بين مولده وقيام الحرب العالمية الثانية، ومولد والده في أغسطس 1914 وقيام الحرب العالمية الأولى، وكثيراً ما كان يبدي إشفاقاً على العالم من أن يتسبب زواجه وإنجابه في وقوع الحرب العالمية الثالثة، وعندما رزق بمولوده الحبيب في أكتوبر 1966، ظل يعرب في سخرية من قلقه على مصير العالم، ولم تمض 7 أشهر حتى وقعت هزيمة يوليو 1967".

- عن العائلة

وأكمل: "ولكن لا يعني ذلك أن عائلته كانت حقاً نذير شؤم على العالم ومصر، فلا علاقة بين مولد طفل بريء ووقوع حادث جلل بهذا الحجم المفزع ولكنه يعبر عن حالة مزاجية تلخص معاناة الخمس وعشرين سنة الأولى من عمره".

وولد لأسرة فقيرة وكان والده يعمل في أدنى درجات السلم الوظيفي بالسكك الحديدية الخاص بالعمال، وكان جده لأبيه عاملاً بالسكة الحديد أيضا، ولكن ينتمي لصعيد مصر، وفر إلى بورسعيد عام 1910 للعمل وكسب الرزق.

وفي عام 1943 انتقل من بورسعيد للقاهرة، ولكن الحياة ضاقت وكثرت الأزمات المادية، فانتقل والده للعيش في أوسيم بالجيزة وتركه مع جدته في القاهرة، التي ألحقته بكتاب في شبرا.

- متاعب فترة المراهقة وتجنب الناس

لم تكن حياة هذا المؤرخ الشهير بالسهولة أو تتميز بالترف والسعادة؛ فيكفي ما يحكيه في مذكراته، من المتاعب الشديدة التي لازمته في مرحلة طفولته ومراهقته، ما نتج عن سقوطه من الطابق الثاني في منزل جدته على رأسه، والتي تسببت له في أزمة فيما بعد.

وقص ما حدث قائلاً: "ظل صوت ارتطام رأسه بالأرض يدوي في أذنيه عدة سنوات وظل لمدة سنتين بعد الحادث يهب من نومه مذعوراً يبكي لساعات ويذكر أن الجدة وجيرانها ترددوا به على عدد من المشايخ كان آخرهم مشهور، صنع له حجاباً ظل معلقاً في رقبته عامين، ولم يعد يستيقظ بعدها مذعوراً".

ويكمل: "وذات ليلة دفعه الفضول لتمزيق الحجاب ومعرفة ما بداخله وادعى لجدته أنه سقط منه، ولم يكن هذا كل ما ترتب على الحادث فقد أصيب صاحبنا بكسر في الفك الأيسر لم ينتبه إليه أحد إلا بعد خمس سنوات ترتب عليه عدم استطاعته فتح فمه باتساع يزيد عن نحو واحد ونصف سنتيمتر".

ويتابع عباس في مذكراته: "أورثته هذه العاهة التي لازمته حتى اليوم وتصحبه إلى قبره متاعب نفسية شديدة في فترة المراهقة على وجه التحديد فكان لا يتناول طعاماً أمام غرباء عنه حتى لا يثير تساؤلات عن سبب تناوله الطعام بطريقة غريبة عن المألوف بل جعلته يحرص على أن يكون آخر من يدخل مطعم المدرسة".

وقد تسببت هذه الحادثة في ميل الدكتور رؤوف إلى الإنطواء وحذر شديد في الاختلاط مع أقرانه أو تكوين صداقات وحرص شديد في اختيار أصدقاءه، وصاحبته أعراض هذه الحالة النفسية حتى التحاقه بالجامعة.

- شكل المجتمع من خلاله

ولم يكن الدكتور رؤوف في مذكراته يروي فقط عن حياته الخاصة أو تفاصيل عائلته بل كان يحاول وصف الحياة بأكملها من حوله، سواء في بورسعيد ومعسكرات الإنجليز، أو القاهرة في حي شبرا وتفاصيله والمدارس التي التحق بها، حتى دور السينما ومرحلة ظهورها في أماكن مختلفة، وذكر بالفعل أسماء سينمات كانت موجودة مثل "روي " و"فريال" و"دوللي" و"شبرا بالاس".

كما تحدث عن حركة الطلبة والمظاهرات، وقال عن ذلك: "كان صاحبنا يقضي سحابة يومه مشاركاً في المظاهرات بعد أن تفتح وعيه على حرب 1948 وعرف هموم الوطن شأنه شأن غيره من أطفال مصر أبناء ذلك الجيل الذي أنضجته الهموم قبل الأوان".