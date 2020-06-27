مساجد وكنائس البحر الأحمر تستقبل المصلين

شهدت مساجد البحر الاحمر استعدادات مكثفة لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر، حيث تم وضع علامات إرشادية مكتوب عليها صلي هنا، توضح مسافات التباعد التي يجب أن يلتزم بها المصلون، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الأوقاف لعودة الصلاة في المساجد من جديد.

وقال الدكتور كمال أبوسيف، مدير عام إدارة أوقاف البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن المديرية تسلمت 2000 متر من سجاد المساجد الجديد التي تحدث عنها وزير الأوقاف وتم فرشها بالمساجد، حسب تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة لتعقيم وتم تطهير جميع المساجد بكافة أنحاء المدن وكانت جاهزة لاستقبال المصليين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم فرش المساجد الأولى طبقا لخطة الوزارة، مؤكدا أن سبق فرش العديد من المساجد خلال الفترة السابقة بمختلف مدن وإدارات الأوقاف بالمحافظة.

وعن الكنائس قال الانبا مينا عزيز مدير العلاقات العامة والإعلام لكنائس البحر الأحمر، إنه تم وضع عدد من المواد المستخدمة في التعقيم والتطهير بمداخلها وفي أماكن إقامة الترانيم لحماية زوار الكنائس والأديرة، بجانب التنبيه على المترددين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لتجنب الإصابة للنفس أو للغير.