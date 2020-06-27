 انطلاق الدورة الثالثة من ملتقى الدمام للنص المسرحي بمشاركة عربية الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
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انطلاق الدورة الثالثة من ملتقى الدمام للنص المسرحي بمشاركة عربية الأربعاء المقبل

ارشيفية
ارشيفية

نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 6:20 ص

تنظّم لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم الأربعاء المقبل الدورة الثالثة من ملتقى الدمام للنص المسرحي، بمشاركة كبيرة من الدول العربية و يستمر الملتقى ثلاثة أيام .
ويأتي الملتقى برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ورئيس مبادرة المسرح الوطني الكاتب عبدالعزيز السماعيل الذي يجمع 21 كاتب نص مسرحي من 9 دول عربية يلتقون افتراضيًا، من خلال استعراض خبراتهم وتجربتهم وتصوّراتهم في الكتابة والقراءة المسرحية من المؤلف مباشرة للجمهور المسرحي سواء للمخرج أو الممثل أو حتى المهتم المسرحي.

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