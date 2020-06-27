انطلاق الدورة الثالثة من ملتقى الدمام للنص المسرحي بمشاركة عربية الأربعاء المقبل

تنظّم لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام يوم الأربعاء المقبل الدورة الثالثة من ملتقى الدمام للنص المسرحي، بمشاركة كبيرة من الدول العربية و يستمر الملتقى ثلاثة أيام .

ويأتي الملتقى برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ورئيس مبادرة المسرح الوطني الكاتب عبدالعزيز السماعيل الذي يجمع 21 كاتب نص مسرحي من 9 دول عربية يلتقون افتراضيًا، من خلال استعراض خبراتهم وتجربتهم وتصوّراتهم في الكتابة والقراءة المسرحية من المؤلف مباشرة للجمهور المسرحي سواء للمخرج أو الممثل أو حتى المهتم المسرحي.