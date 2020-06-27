أعلنت النقابة العامة للأطباء عقد مؤتمر صحفى، اليوم السبت؛ بمقر النقابة بدار الحكمة، عبر تقنية اللايف (عن بعد)، لعرض تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يستعرض المؤتمر أيضا رؤية مجلس النقابة فى أزمة تكليف الأطباء الجدد دفعة مارس 2020 الممتنعون عن التسجيل فى النظام الجديد، ورؤية النقابة فى معايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إبراهيم الزيات، إن الأطباء ضربوا المثل فى الدفاع عن شعب مصر خلال مكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن 97 شهيدا من الأطباء دفعوا حياتهم خلال مكافحة الفيروس وأكثر من ٣ آلاف مصاب.

وأضاف الزيات لـ«الشروق»، أن الأطباء ما زالوا يكافحون حتى هذه اللحظة لحماية الشعب كله، مشيرا إلى أنه إذا لم توفر المستلزمات الطبية الوقائية ولم نحافظ على الفريق الطبى سنفقدهم فى ظل وجود عجز فى أعدادهم من الأساس.

وتعجب الزيات من موقف وزارة الصحة من شباب أطباء التكليف، مضيفا: «رغم العجز الذى تعانى منه المنظومة الصحية فى أعداد الأطباء ترفض الوزراة حل مشكلة التكليف، وفى نفس الوقت تريد التعاقد مع الأطباء الذين أحيلوا للمعاش».

وأوضح أن وزيرة الصحة وضعت فى النظام الجديد أن يلتحق الطبيب بالزمالة فى اليوم الأول ووعدت بتدريب أفضل للدفعات الجديدة، وتم تطبيق هذا النظام على الدفعة التكميلية سبتمبر ٢٠١٩ والبالغ عددها ٨٠٠ طبيب، ولم يستفيد الأطباء من البرنامج ولا يوجد أماكن تصلح للتدريب، متسائلا: هل نكرر نفس المشكلة مع ٨ آلاف طبيب.

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء أعلن رفضه لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سببا فى ازدياد عدد الوفيات بسبب كورونا، بعد أن «تجاهل الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد فى أسرة الرعاية المركزة».