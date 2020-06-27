ترامب يلغي رحلته إلى منتجع الجولف ويبقى في واشنطن لـ«ضمان تطبيق القانون»

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، زيارته إلى منتجع الجولف الخاص به في ولاية نيوجيرسي، وقال إنه باق في واشنطن "لضمان تطبيق القانون والنظام".

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقومون بأعمال نهب.. أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا - وسوف يقدم هؤلاء الناس إلى العدالة"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وتعهد ترامب باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب التاريخية الأمريكية، وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين، في ظل انتشار احتجاجات ضد الظلم العرقي في أنحاء الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد اتهم، أمس الأول الخميس، أحد قادة حركة "حياة السود مهمة"، بالدعوة إلى التمرد، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "إنها خيانة، فتنة، تمرد!"، مشيرا إلى تصريحات لرئيس فرع الحركة في نيويورك هوك نيوسوم.

وكان الناشط قال في وقت سابق: "إذا لم تعطنا هذه الدولة ما نريد، فإننا سنحول هذا النظام إلى رماد ونستبدله". وأضاف "أستطيع أن أتحدث بالمعنى المجرد أو الحرفي، إنها مسألة تفسير".

وكتب ترامب عدة تغريدات أشاد فيها بـ"القانون والنظام" الذي أضحى شعاره المفضل على مدى أسابيع، وأبدت كما أنها تشجع قوات الأمن على فرض سيطرتهم.