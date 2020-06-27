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إصابة عدد من كبار المسؤولين والسياسيين في صربيا بفيروس كورونا

بلجراد - د ب أ
نشر في: السبت 27 يونيو 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: السبت 27 يونيو 2020 - 9:34 م

أصيب ثلاثة من كبار المسؤولين والسياسيين فى صربيا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء الصربية (تانيونج)، اليوم السبت، إن هذه الشخصيات هي مايا جويكوفيتش رئيسة البرلمان الصربي المنتهية ولايته ووزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين ورئيس مكتب شؤون كوسوفو ماركو ديوريتش.

وأضافت الوكالة أن جويكوفيتش البالغة من العمر 57 عاما أصيبت بالتهاب رئوي داخل المستشفى مبينة أن حالتها لا تثير القلق.

أما فولين (47 عاما) وديوريتش (37 عاما) فقد أودعا الحجر المنزلي ولم تظهر عليهما أعراض المرض وفقا لبعض التقارير.

ويعتبر المسؤولون والسياسيون الثلاثة من الشخصيات الموالية للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وترأس جويكوفيتش البرلمان الصربي منذ 2014.

وتم تشكيل البرلمان الصربي في يوليو المقبل بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد الماضي.

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