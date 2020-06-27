تباينت الآراء حول مدى استفادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ازمة كورونا، البعض يرى انه من القطاعات التى استفادت من الازمة الراهنة، والبعض الاخرى يرى ان الشركات العاملة قى قطاع تكنولوجيا المعلومات من اكثر القطاعات التى تأثرت سلبا متوقعين ان يؤدى استمرار الازمة إلى اغلاق عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الحلول والمبادرات التى تسهم فى مساعدة الشركات للخروج من الازمة بأقل الخسائر.

من جانبه اقترح المهندس محمد سالم رئيس شركة سيكو تكنولوجى ان يتم الاعتماد على المنتج المحلى وطرح مناقصات للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى اسرع وقت، مشيرا إلى ان التصنيع المحلى فى جميع القطاعات يستطيع ان يقف بجوار الدولة فى الظروف المشابهة والتى يتم وقف الطيران والشحن فيها.

واضح ان شركات تكنولوجيا المعلومات تواجه مشاكل كثيرة عكس شركات الاتصالات والتى نجحت فى تحقيق ايرادات جيدة نتيجة الاقبال على خدماتها فى ظل ازمة كورونا الحالية.

وقال إن شركات البرمجيات تضررت بشدة بسبب توقف عمل المطاعم والفنادق حيث كانت تقوم تلك الشركات بتقديم حلول تكنولوجية لهذه الانشطة.

وقال الدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال انه يجب على الوزارة مساعدة الشركات فى الحصول على مستحقاتها لدى الحكومة فى المشاريع التى انتهت من تنفيذها.

اشار شديد إلى انه لابد من تحديد طريقة محددة لشركات تكنولوجيا المعلومات العاملة فى القطاع للعمل مع البنوك وتفعيل اتفاقية الوزارة مع بنك مصر فى اقراض الشركات فى اسرع وقت.

وأكد شديد على اهمية التوسع فى مشروعات مبادرة «فرصتنا.. رقمية» وطرح مشروعات جديدة وعدم الاكتفاء بالمشروعات الـ 33 مشروعا التى تم طرحها مؤخرا وطرح مشروعات جديدة لجميع الشركات.

اكد المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرفة التجارية على ضرروة استمرار دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى ايتيدا لمنظمات المجتمع المدنى فى السوق المصرية.

واضاف خليل ان الشركات تحتاج مزيدا من المبادرات والتى تقوم بطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكون لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى السوفت وير والهاردوير والذى يبلغ عددها ما يقرب من 4000 شركة عاملة فى السوق المحلية.

وقال المهندس خالد ابراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات انه يجب على الشركات المتضررة من شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة الدخول فى عمل كيانات واندماجات كبيرة بحيث تكون قادرة على تخطى تلك الازمة.

وأكد إبراهيم على أهمية مسئولية الشركات الكبرى فى فتح مجال العمل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشروعات الكبرى وألا تعتبرها ندا لها مشيدا بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتخصيص 10% من المشروعات التى يتم طرحها من قبل الوزارة والتى تحصل عليها الشركات الكبرى.

وتابع: يجب أن يتنوع الطرح فى المشروعات ليشمل جميع القطاعات والشركات مطالبا الشركات والكيانات الكبرى بتأسيس صندوق استثمارى تشارك فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقدم الدعم لها للاستمرار فى السوق المحلية والحصول على قروض من هذا الصندوق.

واطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت «مبادرة فرصتنا رقمية» تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمى؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة فى تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص وبما يسهم فى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

وتهدف المبادرة إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التى تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.