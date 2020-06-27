إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق الحوثيين صواريخ على مستشفى في تعز غربي اليمن

أصيب 3 أشخاص، جراء سقوط قذيفتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الانقلابية على مبنى تابع لمستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية بتعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر يمنية - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت- إن: "أجزاء من مبنى مخصص للرجال تضررت، كما أصيب المرضى بالهلع، إثر سقوط القذيفتين على المستشفى الواقعة بمدينة النور شمال غرب مديرية المظفر بمدينة تعز، حيث يتواجد 100 نزيل من النساء والرجال غالبيتهم من كبار السن.

في السياق ذاته، أكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أطلقت عددا من القذائف باتجاه المناطق السكنية غرب المدينة، بينها قذائف أطلقت باتجاه المستشفى، الأمر الذي أدى إلى إصابة المباني والممتلكات الخاصة بأضرار بالغة، علاوة على تهشم واجهات منازل المواطنين وتضرر محلات تجارية، فضلا عن إثارة الرعب بين المواطنين في المنطقة لاسيما الأطفال والنساء.

وتستمر الانتهاكات الحوثية في استهدافها للأعيان المدنية وتجمعات المدنيين في محافظة تعز والتسبب بسقوط ضحايا مدنيين، حيث وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في أبريل الماضي، وقوع 133 حالة انتهاك حوثي طالت مدنيين في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن.