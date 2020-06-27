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أبدى الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، غضبه بسبب التعثرات المتتالية للفريق خلال المباريات التي يخوضها خارج ملعبه.

وتعادل برشلونة مساء اليوم، السبت، مع مضيفه سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، ليفقد الفريق الكتالوني نقطتين مهمتين في سباق الصراع على لقب الدوري الإسباني، مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

وقال سواريز في تصريحات عقب المباراة: «مشاعري سلبية لأننا خسرنا نقطتين مهمتين والآن يتوجب علينا الفوز بكل المباريات بالإضافة إلى تعثر ريال مدريد، ينتابنا شعور غاضب».

وعن التعثر خارج ملعب برشلونة، قال سواريز: «المدربون هم المنوطون بتفسير ما يحدث، فقدنا نقاط مهمة خارج ملعبنا لم نعتد خسارتها في المواسم السابقة».

وأضاف: «سيلتا فيجو لديه لاعبين بجودة عالية، والركلة الحرة التي نفذها أسباس تثبت ذلك».

وأتم: «أنا سعيد بمساعدة الفريق، لكني غاضب لخسارة نقطتين».