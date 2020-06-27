سول يفوز على إنشيون يونايتد بهدف نظيف في الدوري الكوري

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فاز فريق سول على ضيفه إنشيون يونايتد 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل بوسان أي بارك مع سيونجنام 1/1.

ويدين سول بالفضل في هذا الفوز للاعبه جو تي يون الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

ورفع سول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد إنشيون عند نقطتين في المركز الثاني عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل بوسان أي بارك مع سيونجنام 1/1.

وتقدم سيونجنام بهدف سجله جو جانج بارك، لاعب بوسان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة وتعادل رومولو لبوسان أي بارك في الدقيقة 69.

ورفع بوسان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر قبل الأخير، كما رفع سيونجنام رصيده تسع نقاط في المركز الثامن.