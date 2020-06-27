بدأ إغلاق محدود في كل المحافظات التركية الـ81 اليوم السبت، في إطار جهود لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) فيما يخضع 2.43 مليون طالب لاختبارات دخول الجامعة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية.

جرى تطبيق الإغلاق المحدود أول مرة في نهاية الأسبوع الماضي للحيلولة دون الاكتظاظ والتسيير على الطلاب وأولياء الأمور الذهاب إلى مراكز الاختبار خلال امتحانات القبول بالمدارس للثانوية لـ1.6 مليون طالب.

ويسري حظر التجوال من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء (0600 حتى 1200 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت. ويبدأ إغلاق أطول غدا الأحد بين 0930 صباحا و0630 مساء، بحسب وزارة الداخلية الأسبوع الجاري.

ونشرت وكالة الأناضول لقطات مصورة للطلاب وأولياء الأمور وهم يرتدون كمامات أمام المدارس. وجرى تزويد الطلاب بكمامات إضافية ومطهرات للأيدي. وارتدى أفراد الأمن دروع واقية للوجه.

ولم يتم السماح لمرافقي الطلاب بدخول أفنية المدارس.

وسجلت تركيا أكثر من 194 ألف إصابة و5065 وفاة بالفيروس منذ أول حالة تم تسجيلها بكوفيد-19 في البلاد في منتصف أذار/مارس الماضي.