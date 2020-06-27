الصحة تنشر صورا لعدد من المتبرعين ببلازما المتعافين بالزقازيق

نشرت وزارة الصحة والسكان صورا لعدد من المتبرعين ببلازما المتعافين، خلال تبرعم بالدم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية.

ووضعت الوزارة شروط للمتعافين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم، وهى: وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وسحب مسحتين سلبيتين (دليل تعافى المصاب)، ومرور ١٤ يوما على المتعافى من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.

كما يتم توقيع الكشف الطبى على المتعافى، ويجب أن يتوافر فيه أيضا شروط التبرع بالدم الأساسية وهى أن يكون سنه بين ١٨ إلى ٦٠ عاما، ويكون وزنه أكثر من ٥٠ كيلو جراما، كما يجيب على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجرائه عمليات كبرى من قبل، موضحا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهرى، ومرضى الأورام، ومرضى السكرى الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من «السكرى والضغط» المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

وأكدت الوزارة أن مراكز نقل الدم القومية تتواصل مع المتعافين فى نطاق المحافظة التابعين لها من خلال فرق الدعم النفسى الاجتماعى، ويتم تحديد مواعيد للمتعافين لاستقبالهم بتلك المراكز وسحب البلاز