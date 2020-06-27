هونج كونج تمنع مظاهرة احتجاج كبيرة ضد قانون للأمن القومى

حظرت شرطة هونج كونج، أمس، مظاهرة كبيرة للاحتجاج على قانون للأمن القومى تعتزم الصين فرضه فى المدينة ويخشى منتقدوه من أن يؤدى إلى خنق الحريات فى هذا المركز المالى المهم.

وقالت: «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» إن جهاز الشرطة رفض طلباتها لتنظيم تجمعات فى الأول من يوليو، فى الذكرى الـ23 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.

وأشارت الشرطة فى قرارها إلى مخاطر اندلاع أعمال عنف وقالت إن التجمعات والمسيرة «يمثلان تهديدا خطيرا للصحة العامة» بسبب جائحة كوفيدــ19.

وقالت المجموعة المؤيدة للديمقراطية، والتى نظمت عددا من المظاهرات المليونية العام الماضى، إنها ستطعن فى القرار، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت المدينة التى تتمتع بشبه حكم ذاتى العام الماضى تظاهرات حاشدة تخللتها أحيانا أعمال عنف، بدأت رفضا لمشروع قانون تم التخلى عنه فى نهاية الأمر يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية. لكن المظاهرات تحولت إلى مطالبة شعبية بمزيد من الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

وفى مايو الماضى، أعلنت بكين عن مشروع قانون للأمن القومى، لن يعرض على المجلس التشريعى لهونج كونج، يسمح «بمنع ووقف وقمع أى تحرك يهدد بشكل خطير الأمن القومى مثل النزعة الانفصالية والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلا فى شئون هونج كونج». كما يسمح أيضا لوكالات الأمن الصينية بالعمل بحرية فى المدينة. ويعتبر منتقدو النص، القانون ضربة قاصمة محتملة للحريات والحكم الذاتى فى المدينة.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات دخول لعدد من المسئولين الصينيين، لانتهاك الحكم الذاتى لهونج كونج، فى وقت يسعى الكونجرس إلى تشديد العقوبات.

وقالت السفارة الصينية فى واشنطن إن «لا أحد لديه الأسباب القانونية أو الحق فى الإدلاء بتعليقات غير مسئولة حول شئون هونج كونج».

وحذر الاتحاد الأوروبى الصين من أنها ستواجه «عواقب سلبية جدا» فى حال مضت قدما بالقانون الجديد. ويتوقع أن يتم التصويت على القانون خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطنى، مقرر عقده من اليوم الأحد حتى الثلاثاء.